Tris del Sassuolo sulla Fiorentina per i viola è notte fonda

Sassuolo-Fiorentina 3-1 RETI: 9' pt Mandragora (Rig.), 14' pt Volpato, 46' pt Muharemovic, 20' st Konè. SASSUOLO (4-3-3): Muric 5; Walukiewicz 6 (33' st Coulibaly sv), Idzes 6, Muharemovic 7.5, Doig 6.5; Konè 7, Matic 6, Thorstvedt 6.5; Volpato 7.5 (34' st Pierini sv), Pinamonti 5.5 (9' st Cheddira 6.5), Lauriente 6.5 (9' st Fadera 6). In panchina: Satalino, Zacchi, Odenthal, Cande, Iannoni, Lipani,.

