Trieste ruba una pianta di basilico mentre porta a passeggio il cane | condannato a 9 mesi

L'uomo aveva restituito il maltolto e risarcito il proprietario. Ma questo non è bastato a evitare il processo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trieste, ruba una pianta di basilico mentre porta a passeggio il cane: condannato a 9 mesi

