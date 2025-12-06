Trieste e la rotta indo-mediterranea | l’Italia mette a fuoco la sua strategia per l’Imec
A Trieste, città che da secoli vive sul margine e sul confine, è andato in scena un incontro che ha messo insieme politica, imprese e diplomazia con un obiettivo preciso: trasformare l’Imec da visione teorica a infrastruttura viva. Il Trieste Summit — rete di imprenditori ed accademici molto attivi nella regione — ha raccolto il presidente del Friuli Venezia Giulia, ministri come Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ed Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre a numerosi parlamentari, ambasciatori e rappresentanti europei. Un summit che cambia il baricentro geopolitico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
