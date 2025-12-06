Tributi in rosso Evasori fiscali e nuove povertà

Ci sono scandiccesi che non pagano le imposte comunali. Ma non è solo una questione di evasione, in molti casi è la difficoltà ad arrivare alla fine del mese che gioca un ruolo determinante in questa situazione. L’amministrazione deve tenere la barra in mezzo tra la lotta all’evasione e il sostegno alle fragilità. Ma i numeri parlano chiaro: secondo i numeri dell’amministrazione ci sono cartelle Tari emesse per evasione che hanno un importo complessivo di 850mila euro. Di queste a metà ottobre erano stati incassati 190 mila euro. Sul fronte Imu, sono stati emessi ravvedimenti per 835mila euro, riguardano non solo il pagamento degli anni 2020-2021, ma anche gli anni successivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tributi in rosso. Evasori fiscali e nuove povertà

