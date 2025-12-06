Tribunale di Bergamo insediato Vito Di Vita | elogio corale per il nuovo presidente uomo di grandi fatti e poche parole

Bergamo. L’uomo giusto, al posto giusto, nel momento giusto. Venerdì 5 dicembre, nell’aula della Corte d’Assise del palazzo di giustizia di via Borfuro, si è svolta la cerimonia di insediamento di Vito Di Vita come nuovo presidente del Tribunale di Bergamo. Una figura, quella di Di Vita, capace di mettere tutti d’accordo: eletto con voto unanime dal Consiglio Superiore della Magistratura, ha ricevuto parole di elogio dall’avvocatura, dalla procura, dai colleghi giudici e dal personale amministrativo. Maria Luisa Mazzola, consigliera del Csm e già giudice della sezione gipgup del Tribunale di Bergamo, ha esordito: “Parlare di Vito di Vita per me è semplice, dato che lo conosco da anni, ed è difficile per la stessa ragione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Altre letture consigliate

Dimissioni di fatto: servono 15 giorni lavorativi di assenza Il Tribunale di Bergamo fissa i paletti per la risoluzione tacita: non bastano i termini del... - facebook.com Vai su Facebook

La Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal #Covid19 svolge l'audizione di Giovanni Ferrari, esperto di pianificazione emergenze e di Antonio Chiappani, già procuratore capo presso il Tribunale di Bergamo. Vai su X

Presidente del Tribunale: c’è un solo nome: Vito Di Vita - La V Commissione ha indicato il giudice, 64 anni, dal 1992 a Bergamo e attualmente reggente. ecodibergamo.it scrive

Tribunale: Vito Di Vita verso la presidenza con proposta unanime del Csm - Il magistrato, che attualmente è reggente dopo il pensionamento di Cesare De Sapia, ha svolto l’intero percorso professionale a Bergamo: dal 1992 ad oggi ha ricoperto numerosi incarichi Bergamo. Lo riporta bergamonews.it

Tribunale Bergamo, Di Vita è presidente. Al Csm discussione sul fratello avvocato: «Da approfondire», «Non nel Plenum» - Il Plenum del Consiglio superiore della magistratura ha votato: Vito Di Vita, 64 anni, è presidente del tribunale di Bergamo. Da bergamo.corriere.it