Trezzano intercettato camion con un carico di 480 chili di hashish | tre arresti
Trezzano (Milano), 6 dicembre 2025 – Intercettato a Trezzano sul Naviglio un camion con 480 chili di droga: i Carabinieri della Compagnia di Corsico, con il supporto delle Compagnie Carabinieri di Rho e Abbiategrasso, hanno arrestato in flagranza di reato 3 persone per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’arresto, avvenuto nella notte del 4 dicembre, scaturisce da un’attività preventiva finalizzata a contrastare il traffico di stupefacenti nell’hinterland milanese. Nel dettaglio, i carabinieri hanno notato un autoarticolato con targa spagnola procedere con manovre sospette e accedere in un capannone di una zona industriale periferica, seguito pochi istanti dopo da un furgone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
