La storia è venuta fuori perché una delle ragazzine in preda a una crisi respiratoria e in lacrime una notte ha svegliato la madre dicendole: “Per favore, mamma, fermalo”, consegnandole il cellulare. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Treviso, ricatta 13enni per rubare foto intime, a processo 22enne accusato di pornografia minorile