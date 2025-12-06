Treviso ricatta 13enni per rubare foto intime a processo 22enne accusato di pornografia minorile
La storia è venuta fuori perché una delle ragazzine in preda a una crisi respiratoria e in lacrime una notte ha svegliato la madre dicendole: “Per favore, mamma, fermalo”, consegnandole il cellulare. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cosa dovremmo fare in questi casi? Pagare il riscatto o lasciare che pubblichino liberamente? #paride #ferramenta #treviso #sicurezza #serrature #cilindri #defender - facebook.com Vai su Facebook
Adesca in chat due 13enni e le ricatta per avere foto a luci rosse: «Le mando a tutti i compagni di classe» - Poche parole, pronunciate con un filo di voce mentre era in preda a una crisi di panico, per chiedere aiuto dopo ... Scrive ilgazzettino.it