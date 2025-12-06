Trento di rigore Cittadella al tappeto
Un Trento dominante, aggressivo e sempre padrone della partita supera con pieno merito il Cittadella nella 17esima giornata di Serie C. Gli aquilotti impongono da subito il proprio ritmo, costruiscono numerose occasioni nitide e mantengono costantemente l’iniziativa. A decidere la gara è una rete. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Trento-Cittadella 1-0, Capone su rigore è una sentenza: i granata ko dopo oltre due mesi, gialloblù vittoriosi nel finale - facebook.com Vai su Facebook
A sbloccare la partita un rigore per fallo di mano degli avversari messo a segno da Capone Vai su X
Cittadella, altra beffa al 90'. Il Trento passa su rigore con Capone e infligge il primo k.o. dopo 10 utili di fila - Dopo 10 risultati utili di fila, la squadra di Iori cade al Briamasco grazie ad un penalty allo scadere dell'ex Atalanta e Vicenza Capone. Secondo padovaoggi.it
Il Trento strappa la vittoria al 91esimo e batte il Cittadella - Una vittoria arrivata in extremis, al 91esimo, grazie a un rigore fischiato per un fallo di mano ... Riporta rainews.it
Serie C, Trento-Cittadella: le pagelle degli uomini di Iori - Ecco tutti i voti dei cittadellesi contro la squadra di mister Tabbiani allo Stadio Briamasco di Trento ... Secondo padovaoggi.it
DIRETTA/ Trento Cittadella (risultato finale 1-0): la decide Capone! Serie C, oggi 5 dicembre 2025 - Diretta Trento Cittadella streaming video tv, oggi 5 dicembre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita in Serie C. Segnala ilsussidiario.net