Trento di rigore Cittadella al tappeto

Trentotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Trento dominante, aggressivo e sempre padrone della partita supera con pieno merito il Cittadella nella 17esima giornata di Serie C. Gli aquilotti impongono da subito il proprio ritmo, costruiscono numerose occasioni nitide e mantengono costantemente l’iniziativa. A decidere la gara è una rete. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

