Trentino | disabile cacciato dal ristorante Per i gestori un corso di bon ton

Repubblica.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’episodio era accaduto nel 2023 all’hotel di San Martino di Castrozza. La sentenza rieducativa chiesta dalla famiglia: “Non ci interessava il denaro ma l’educazione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

