Trentino | disabile cacciato dal ristorante Per i gestori un corso di bon ton
L’episodio era accaduto nel 2023 all’hotel di San Martino di Castrozza. La sentenza rieducativa chiesta dalla famiglia: “Non ci interessava il denaro ma l’educazione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cronaca. Ragazzo disabile cacciato dal ristorante dell'hotel per le lamentele degli ospiti. La mamma: «Trattati come cani» - facebook.com Vai su Facebook
Disabile discriminato in un hotel al Colbricon. I gestori hanno seguito un corso sull'accoglienza delle persone con disabilità Vai su X
Trentino: disabile cacciato dal ristorante. Per i gestori un corso di bon ton - La sentenza rieducativa chiesta dalla famiglia: “Non ci interessava il denaro ma ... Scrive repubblica.it
Ragazzo disabile cacciato dal ristorante dell'hotel per le lamentele degli ospiti. La mamma: «Trattati come cani» - La famiglia si trovava in vacanza in Trentino e più precisamente nell'hotel Colbricon, un quattro stelle di San Martino di Castrozza, quando la titolare si è avvicinata ... Si legge su msn.com
"Volevano isolarci perché Tommaso è disabile", il caso nell'hotel trentino si chiude con un corso di 'accoglienza' per i gestori. La madre: "Comportarsi bene migliora tutti" - La storia di Tommaso (QUI L'ARTICOLO), il ragazzo disabile escluso dalla sala ristorante di un hotel di San Martino di Castrozza, scrive finalme ... Si legge su ildolomiti.it