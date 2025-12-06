Trentasettenne muore in auto
Tragedia in mattinata ad Aversa dove un uomo di 37 anni è morto mentre si trovava in auto in viale Europa. Alcuni dei presenti hanno notato l'uomo accasciarsi nella vettura allertando i soccorsi. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso. Sul posto una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
