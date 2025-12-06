Trent’anni di Unesco Luminarie in via Pianigiani per celebrare la ricorrenza

Accese ieri pomeriggio le luminarie speciali per celebrare il trentennale dell’iscrizione del centro storico della città di Siena nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. Era il 5 dicembre 1995 quando l’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) conferiva l’importante riconoscimento a Siena, in virtù dell’integrità del suo centro storico medievale, delle sue qualità culturali e dell’eccezionale stato di conservazione del tessuto urbano. Ora, a trentanni di distanza, si sono accese luminarie speciali nella via di ingresso del Corso; mercoledì 10, dalle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

