Trenta appuntamenti per il cartellone natalizio di Montegiorgio
Circa trenta appuntamenti in poco più di un mese, l’Amministrazione di Montegiorgio ha ufficialmente presentato il cartellone natalizio che partirà il 7 dicembre e chiuderà domenica 11 gennaio con due appuntamenti con la stagione di ‘Teatro Ragazzi’. Nel mezzo tanti eventi rivolti a tutta la comunità, spettacoli, incontri dedicata alla tradizione, cultura, ma anche tanto divertimento. Si parte subito con molto enfasi: domenica 7 alle 17,15 al Teatro Alaleona lo spettacolo per ragazzi ‘Avventura della freccia azzurra’; lunedì 8 dicembre a palazzo Sant’Agostino inaugurazione della mostra dei presepi, poi alle 17,30 accensione dell’albero di Natale in piazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
