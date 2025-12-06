Treni neve e mercatini di Natale | tutte le offerte Trenord per l’inverno da Como e dalla Lombardia

In treno sulla neve e tra i mercatini di Natale a Iseo, Trento e Bolzano: per la stagione invernale Trenord arricchisce l’offerta dedicata al tempo libero, promuovendo un turismo sostenibile senz’auto in Lombardia.Tornano i “Treni della neve”, pacchetti che includono viaggio in treno. 🔗 Leggi su Quicomo.it

