Tredicesime record | quasi 50 miliardi agli italiani ma il Natale rischia di costare carissimo
Natale più ricco, quest’anno, con una spesa per regali ma non solo, stimata da Confcommercio in 50 miliardi di euro: «Inflazione sotto controllo, occupazione ai massimi e un maggior reddito disponibile» mettono ottimismo. Pesano però i rincari per cibo e turismo lamenta il Codacons mentre Federconsumatori giudica inaccettabile l’esplosione dei costi per i trasporti, che gravano in particolare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
A Treviso i bonifici delle tredicesime 2025 porteranno in media 1.424 euro extra a quasi 628 mila residenti. Treviso al top con 1.648 euro, Moriago la più bassa con 1.150 euro - facebook.com Vai su Facebook
Tredicesime record: quasi 50 miliardi agli italiani, ma il Natale rischia di costare carissimo - Natale più ricco, quest’anno, con una spesa per regali ma non solo, stimata da Confcommercio in 50 miliardi di euro: «Inflazione sotto controllo, occupazione ai massimi e un maggior reddito disponibil ... msn.com scrive
Confcommercio, tredicesime più ricche,ai consumi 50 miliardi - Confcommercio vede rosa e, con l'arrivo delle tredicesime, stima che le famiglie destineranno quest'anno ai consumi quasi 50 miliardi, per l'esattezza 49,9 miliardi di euro. Come scrive ansa.it
Tredicesime più ricche, dove vanno i soldi: Imu, Tasi e bollo auto. Solo un euro su 5 per i regali di Natale - Secondo le stime di Confcommercio, a dicembre le famiglie italiane metteranno in circolo quasi 50 miliardi ... msn.com scrive
Confcommercio, tredicesime più ricche e 50 miliardi per il Natale - Ogni famiglia a dicembre avrà a disposizione 53 euro in più rispetto al 2024 ... Segnala msn.com