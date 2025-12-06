Tredicesime più ricche50mld ai consumi

10.00 "Con un'inflazione sotto controllo, l' occupazione ai massimi e un maggior reddito disponibile, i consumi delle famiglie potrebbero registrare un miglioramento a dicembre" grazie anche a un buon Black Friday,che ha avuto un giro d'affari di 5mld con un +20%.. E' quanto evidenzia la Confcommercio su Tredicesime e consumi di dicembre. Il monte Tredicesime destinato ai consumi sarà di 49.9mld (+2,4mld) con una spesa media per consumi di 1.964 per famiglia con un +53 euro rispetto al 2024. Più regali rispetto allo scorso Natale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it