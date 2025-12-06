Tredicesima NoiPA 2025 | quando arriva chi la riceve con cedolino separato e come si calcola l'importo

La tredicesima per i dipendenti pubblici gestiti da NoiPA sarà accreditata il 15 dicembre 2025, con modalità diverse per alcuni comparti. Ecco cosa sapere su tempi, eccezioni e regole di calcolo per evitare dubbi sull'importo in busta paga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Tredicesima 2025: sarà erogata il 15 dicembre, a chi spetta e come si calcola [Avviso NoiPA] #Stipendi #tredicesima #NoiPA - facebook.com Vai su Facebook

#NoiPA è al lavoro per la tua tredicesima, in arrivo il 15 dicembre! Scopri chi ne ha diritto, gli importi e le modalità di calcolo bit.ly/4amCfgj Vai su X

Tredicesima NoiPA 2025: quando arriva, chi la riceve con cedolino separato e come si calcola l’importo - La tredicesima per i dipendenti pubblici gestiti da NoiPA sarà accreditata il 15 dicembre 2025, con modalità diverse per alcuni comparti ... Come scrive fanpage.it

Tredicesima NoiPA 2025: arriva l’ufficialità sul pagamento. Ecco cosa sapere sul cedolino del 15 dicembre - La domanda che circola da settimane è sempre la stessa: “Quando arriva la tredicesima? Scrive termometropolitico.it

Stipendio NoiPA dicembre 2025: quando arriva la tredicesima, date certe, supplenti, arretrati - Non solo perché chiude il calendario degli stipendi, ma perché porta con sé la tredicesima mensil ... Scrive alphabetcity.it

NoiPa, ecco quando arriva la tredicesima dei dipendenti pubblici - Tredicesima dipendenti pubblici, su NoiPa è disponibile l'importo in anteprima. Lo riporta money.it

Tredicesima statali dicembre 2025: le date ufficiali di pagamento su NoiPA. Il cedolino - Nel corso del 2025, tutti i dipendenti statali che hanno maturato almeno un mese di retribuzione riceveranno la tradizionale mensilità aggiuntiva rispetto ... Si legge su leggioggi.it

Cedolino NoiPA di dicembre, importi già visibili e accrediti in anticipo - Il cedolino NoiPA dicembre 2025 avrà importi più alti grazie all’assenza delle addizionali: stipendio e tredicesima il 15 dicembre ... quifinanza.it scrive