Tre storie e una tazza di tè e Piccolissimi a Natale in libreria

In partenza il programma delle attività che terranno compagnia al pubblico nel mese di dicembre alla libreria per ragazzi La Casa sull’Albero di Arezzo. Un calendario ricchissimo di opportunità per entrare nelle atmosfere della festa più amata dai bambini. Letture e laboratori, ma anche incontri per tutte le età, per immergersi nell’immaginario delle storie dedicate ai più piccoli. Prossimo appuntamento oggi sabato 6 dicembre alle ore 17 con "Tre storie ed una tazza di thè", speciale La danza che muove, un evento dai 3 anni. In arrivo tre storie per entrare nelle atmosfere di “Cuor di coniglio” una poetica fiaba moderna che esplora la fragilità, il coraggio di accettarsi e che restituisce potere all’immaginazione dei bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

