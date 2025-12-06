Tre giorni di ’Notte’ al teatro Bonci

Il duo italo-australiano Cuocolo-Bosetti approda al teatro Bonci di Cesena con Notte. Da oggi a lunedì alle 18, il pubblico assisterà alla performance da una prospettiva insolita: in platea si troverà Roberta Bosetti, mentre gli spettatori, accomodati nei palchi, la osserveranno e ne seguiranno la voce attraverso un sistema di cuffie. Il lavoro di Cuocolo-Bosetti si fonda su un delicato gioco di confini tra esperienza privata e dimensione pubblica, cifra distintiva delle loro creazioni. Il duo, attivo da oltre vent’anni, sviluppa una ricerca che spesso si materializza in luoghi non canonici: case, hotel, strade, musei, gallerie, per esplorare la vita intima dei singoli e trasformarla in racconto collettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tre giorni di ’Notte’ al teatro Bonci

