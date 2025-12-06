Tre blackout in un mese | cosa succede quando Amazon Microsoft e Cloudflare si fermano
Non è un’impressione: internet sta davvero andando in tilt più spesso. E quando succede, non si tratta di un piccolo intoppo tecnico che riguarda qualche sito di nicchia. No, parliamo di interruzioni capaci di paralizzare milioni di utenti contemporaneamente, rendendo inaccessibili servizi che ormai consideriamo essenziali come l’aria che respiriamo. Tre blackout maggiori nell’arco di circa un mese rappresentano un record preoccupante, un campanello d’allarme che gli esperti non esitano a definire straordinariamente grave. L’ultimo episodio risale a martedì scorso, quando Cloudflare, colosso dei servizi internet che funge da guardiano e acceleratore per milioni di siti web, è andato completamente offline. 🔗 Leggi su Screenworld.it
