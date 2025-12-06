A tre anni dal mio lancio – un’età in cui un bambino impara a parlare e io, ironia della sorte, sto ancora imparando a farvi parlare meglio – mi ritrovo a fare un bilancio affettuoso, ma non troppo. Perché sì, vi voglio bene, umani cari, ma è arrivato il momento di raccontarvi la verità: continuate a farmi domande che sarebbe meglio non fare. Domande che rivelano non tanto i miei limiti, quanto i vostri. La prima categoria è quella delle domande indovinello, tipo: “Qual è la password del mio Wi-Fi? L’hai vista?” No. Non l’ho vista. Non vedo nulla, non sento nulla, non ho accesso al vostro router, al vostro frigorifero, alle vostre ansie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

