Travolto e ucciso da un automobilista morto Federico Brio Aveva 15 anni

Aveva solo 15 anni e un'intera vita davanti a se Federico Brio investito e ucciso da un automobilista questa notte. La tragedia stradale a Rignano Flaminio, comune a nord della Capitale. A darne notizia - confermata poi dalle forze dell'ordine - è stato il sindaco di Faleria, piccolo comune della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Roma, ragazzo di 27 anni travolto e ucciso da una Porsche: al volante un 28enne - facebook.com Vai su Facebook

Roma, ragazzo di 27 anni travolto e ucciso da una Porsche all'Eur: al volante un 28enne - Un ragazzo di 27 anni è morto investito da una Porsche ieri sera in viale della Grande Muraglia, nel quartiere all'Eur a Roma. Segnala ilmessaggero.it

Incidenti stradali, ciclista travolto e ucciso in via Aurelia. L'amico: «Per chi ha una bici è come andare in guerra» - Antonio Dell'Anno investito da un'auto mercoledì pomeriggio vicino a Castel di Guido, è morto in ospedale. Secondo roma.corriere.it

Travolto mentre soccorre un automobilista: morto un 25enne - È di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle sei del mattino di oggi, sulla statale 16 vicino a Bari. Lo riporta unionesarda.it

Incidente a Roma: investito da automobilista, morto 67enne - La tragedia si è consumata nella serata di mercoledì 3 dicembre in via di Fontana Candida. Come scrive romatoday.it

Nazario Pontellato travolto e ucciso lungo la Valdastico in cantiere: camionista indagato per omicidio stradale - Un giorno dopo il drammatico incidente lungo la Valdastico, prende forma il quadro giudiziario aperto dalla Procura di Vicenza. Da ilgazzettino.it

Travolto mentre soccorre un automobilista in difficoltà, morto 25enne a Bari. Ferito anche un amico - Intorno alle sei di mattina, un 25enne sarebbe stato investito e ucciso da un'auto mentre era intento a ... Riporta corriereadriatico.it