Travolto e ucciso all' uscita da una festa a Rignano Flaminio vicino Roma Federico Brio morto a soli 15 anni
Dramma a Rignano Flaminio vicino Roma: Federico Brio è morto a 15 anni, investito dopo una festa. Conducente indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Federico travolto e ucciso a 15 anni: il dramma alle porte di Roma durante la festa della squadra di calcio - Aveva solo 15 anni Federico Brio, morto sabato notte a Rignano Flaminio, centro in provincia di Roma, dopo essere stato investito da un uomo a bordo di una vettura in via Vallelunga. Lo riporta msn.com
