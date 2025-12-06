Travolto da un' auto in manovra ad Agropoli | uomo finisce in ospedale
Si è temuto il peggio, ieri sera, ad Agropoli, dove un uomo è finito sotto ad un’automobile mentre il conducente stava effettuando una manovra. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo stesse camminando tra Via Pio X e via Toscanini quando, improvvisamente, sarebbe caduto e poi travolto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
