Travolto da un' auto in manovra ad Agropoli | uomo finisce in ospedale

Salernotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è temuto il peggio, ieri sera, ad Agropoli, dove un uomo è finito sotto ad un’automobile mentre il conducente stava effettuando una manovra. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo stesse camminando tra Via Pio X e via Toscanini quando, improvvisamente, sarebbe caduto e poi travolto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

