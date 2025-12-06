Trasformano la casa in una discarica dopo lavori edilizi abusivi | scatta il sequestro

Casertanews.it | 6 dic 2025

Casa utilizzata come discarica:scatta il sequestro. È quanto accaduto a Castel Volturno in località Bagnara dove gli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Domenico De Simone, hanno sequestrato un immobile in via Arnolfo Di Cambio. I poliziotti locali hanno colto sul fatto i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

