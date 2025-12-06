Trasforma il capannone in un' officina per auto rubate | arrestato

A Boscoreale i carabinieri hanno arrestato per riciclaggio e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente un 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine.I militari hanno fatto irruzione in un capannone di via Merolla e lì hanno sorpreso l’uomo mentre stava smontando una VW T Roc. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Boscoreale, smontava un’auto rubata in un capannone: 27enne arrestato dai carabinieri - È il quadro che i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata si sono trovati davanti ieri a Boscoreale. ilgiornalelocale.it scrive

Trasforma l’officina in una discarica: denunciato dai Carabinieri un 53enne - La specifica azione di contrasto agli ecoreati e ai crimini ambientali, in sinergia con i reparti specializzati dell’Arma, ha consentito ai Carabinieri di denunciare un 53enne del posto per “ attività ... Secondo msn.com

Nel Napoletano Cc scoprono officina delle auto rubate - Trovata a Sant'Anastasia, nel Napoletano, un'officina dello stoccaggio di auto rubate: arrestati in flagranza per riciclaggio in concorso Ciro De Luca e Salvatore Zucchino. Lo riporta ansa.it

Il capannone dove si cannibalizzano auto e furgoni rubati per rivendere i pezzi al mercato nero - Una struttura che nascondeva una vera e propria officina meccanica per cannibalizzare auto e furgoni rubati e rivenderne i pezzi al mercato nero ... Scrive romatoday.it