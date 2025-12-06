Trasforma il capannone in un' officina per auto rubate | arrestato

A Boscoreale i carabinieri hanno arrestato per riciclaggio e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente un 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine.I militari hanno fatto irruzione in un capannone di via Merolla e lì hanno sorpreso l’uomo mentre stava smontando una VW T Roc. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

