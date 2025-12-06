Tragico incidente muore una volontaria del canile comunale

Incidente gravissimo intorno alle 7.30 di questa mattina, alla periferia di Mola di Bari, lungo la provinciale, per cause in corso di accertamento, una opel condotta da un giovane si è. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tragico incidente, muore una volontaria del canile comunale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Omaggio alla memoria del circense morto nel tragico incidente - facebook.com Vai su Facebook

Il tragico incidente stradale è accaduto questa mattina #Ravenna #incidente #incendio #RadioBruno #5dicembre Vai su X

Tragico incidente, muore volontario della Croce Rossa - Aveva cinquantotto anni Antonio Mazzoli, era un volontario della Croce Rossa Costa d'Argento. Secondo gonews.it

Vigile del Fuoco muore a 8 giorni dal tragico incidente in frutteto: Hans Christian aveva 60 anni - Il pompiere volontario Hans Christian Amort muore a 8 giorni dall'incidente in frutteto a Magrè: comunità e Vigili del Fuoco in lutto. Come scrive nordest24.it

Tragico incidente a Piobbico: muore un motociclista, strada chiusa per i soccorsi - PIOBBICO Un motociclista è morto in un incidente avvenuto in tarda mattinata lungo la strada statale 257 Apecchiese nel territorio del Comune di Piobbico. Secondo corriereadriatico.it

Incidente mortale alla «Montello», Mohssine Ghouati perde la vita a 27 anni trascinato da un nastro trasportatore - L'incidente è avvenuto durante un intervento di manutenzione. Riporta bergamo.corriere.it

Tragico incidente in auto a Catania, Ettore muore a 18 anni, ferito coetaneo e una 15enne: “Dolore straziante” - “La perdita di un ragazzo di soli diciotto anni è un dolore straziante” ha dichiarato il sindaco di Scordia dopo la notizia della morte del 18enne Ettore Carnazzo in un tragico incidente stradale. Segnala fanpage.it

Tragico incidente sull’A1: muore una donna di Gioia del Colle - Una donna di 58 anni, Nunzia Bosco, originaria di Gioia del Colle, è deceduta questa mattina in un incidente sull’autostrada A1, nei pressi del parcheggio di Castelfranco Emilia, in direzione Bologna. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it