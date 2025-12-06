Tragedia sull' autostrada A5 Torino - Aosta | gravissimo incidente morta una bimba di pochi mesi

Tragico incidente in autostrada intorno alle 20 di sabato, 6 dicembre, sull'A5 Torino - Aosta in direzione di quest'ultima, all'altezza del comune di Volpiano. La dinamica è al vaglio della polizia stradale Torino - Settimo, ancora in corso le operazioni dei soccorsi. Drammatico il bilancio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

VOLPIANO – Scontro sull'A5: feriti e una bimba morta - VOLPIANO – Grave incidente questa sera, sabato 6 dicembre 2025, intorno alle 20, sull'autostrada A5 Torino-

Drammatico incidente sulla A5 a Volpiano. Muore bimba di pochi mesi - La bimba sarebbe stata sbalzata fuori dell'auto della mamma e travolta da un altro mezzo in transito

Incidente sull'A5 Torino-Aosta, scontro tra auto: muore bimba di pochi mesi - Nell'urto che ha coinvolto più auto è deceduta una bambina di pochi mesi.

Incidente sull'A5 nel Torinese, morta una bimba - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano.

Incidente sull'autostrada A5 Torino-Aosta: auto si ribalta, due persone in ospedale e traffico rallentato - Un incidente è stato registrato nel pomeriggio di sabato, 6 dicembre, intorno alle 17 sull'autostrada Torino-

Incidente sull'A5 tra Quincinetto e Ivrea: due mezzi coinvolti, uno si ribalta - L'impatto non ha causato gravi conseguenze né sul traffico: i disagi alla circolazione sono stati contenuti