Tragedia sesso e modernismo | viaggio nel capolavoro di Šostakovi?

Lettera43.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane donna di modestissime origini contadine ha sposato il figlio, più anziano di lei, di un ricco proprietario terriero di Mcensk, piccolo centro agricolo, sperduto nell’immensa pianura sarmatica a sud di Mosca. Oppressa dalla noia e tormentata dall’ inappagamento sessuale, la giovane si lascia sedurre da un bracciante ingaggiato dal suocero e precipita in un gorgo di torrido erotismo ed efferati delitti. Dapprima uccide il suocero – che peraltro meditava di sostituirsi al figlio nell’espletamento dei doveri coniugali – aggiungendo veleno per topi ai funghi che gli aveva cucinato; quindi, strangola il marito con l’aiuto dell’amante, con il quale decide di sposarsi dopo avere nascosto in cantina il corpo dell’ultima vittima. 🔗 Leggi su Lettera43.it

tragedia sesso e modernismo viaggio nel capolavoro di 352ostakovi

© Lettera43.it - Tragedia, sesso e modernismo: viaggio nel capolavoro di Šostakovi?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Sesso Modernismo Viaggio