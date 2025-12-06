Tragedia nei cieli Morto sull’aliante | tradito dalle nuvole
Un errore umano, un drastico e improvviso peggioramento delle condizioni meteo, oppure un malore. Solo ipotesi, nessuna certezza. Come capita in ambito aeronautico, non si saprà mai perché e come è morto lo scorso 2 marzo Alberto Barani, pilota di volo a vela esperto di 59 anni di Milano, decollato ai comandi del suo aliante dall’aeroporto di Alzate Brianza e precipitato poi sulle pendici del Monte Garzirola a oltre 1.700 metri di quota. Sono diverse le possibili cause dell’ incidente aereo, secondo gli investigatori dell’ Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che hanno compiuto una accurata indagine, basandosi sull’autopsia del pilota, analizzando il relitto dell’aliante e tutta la documentazione, raccogliendo testimonianze ed esaminando i bollettini meteo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
