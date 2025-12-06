Tragedia in stazione a Monza uomo muore travolto da un treno

Milanotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma alla stazione di Monza dove un uomo, nel primo pomeriggio di sabato 6 dicembre, è morto, travolto e ucciso da un treno. È successo poco dopo le 13, all'altezza del binario 2 dello scalo ferroviario monzese.Uomo muore investito da un trenoLungo i binari sono intervenuti i soccorsi del 118. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

tragedia stazione monza uomoMonza, uomo trovato senza vita nel Lambro: sul volto ferite, indagini in corso - Le indagini proseguono senza sosta, nel tentativo di dare risposte a una vicenda che, al momento, resta avvolta nel mistero. Segnala mbnews.it

tragedia stazione monza uomoTragedia al Parco di Monza: cadavere nel Lambro - Monza – Dramma al Parco di Monza, lungo Viale Valle dei Sospiri, nei pressi del suggestivo Ponte delle Catene. Da mbnews.it

Tragedia familiare a Monza: uomo scopre la madre accoltellata ed il padre impiccato. In un bigliettino i motivi “mi tradiva” - tragedia a Brugherio, in provincia di Monza: un uomo torna a casa e trova la madre accoltellata a morte ed il padre impiccato in cantina. Secondo fanpage.it

Monza, soda caustica al posto dell'acqua in un bar: uomo finisce all'ospedale. I sintomi e perché è pericolosa - Dopo essere stato soccorso dalla moglie e dal personale del bar, l'uomo è stato assistito dai sanitari dell'Areu 118. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Stazione Monza Uomo