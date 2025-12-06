Tragedia a Monza | uomo travolto e ucciso da un treno

Un dramma oggi ha scosso la stazione di Monza: un uomo di 54 anni è stato travolto e ucciso dal treno regionale 25519, proveniente da Chiasso e diretto a Milano Centrale. Investito dal treno, tragedia a Monza L’incidente è avvenuto poco dopo le 13, tra i binari 1 e 2 dello scalo ferroviario. Nonostante l’intervento . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Tragedia a Monza: uomo travolto e ucciso da un treno

Argomenti simili trattati di recente

La tragedia (simulata) a Monza: ecco cosa è accaduto questa mattina - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia alla stazione di Monza, uomo muore travolto da treno. Bloccata la circolazione ferroviaria - Soccorsa una ragazza di 26 anni, sotto choc per aver assistito al drammatico investimento. Segnala msn.com

Tragedia a Monza: uomo travolto e ucciso da un treno - Un dramma oggi ha scosso la stazione di Monza: un uomo di 54 anni è stato travolto e ucciso dal treno regionale 25519, proveniente da Chiasso e diretto a ... Secondo ilnotiziario.net

Travolto e ucciso da un treno, tragedia nella stazione di Monza. Circolazione ferroviaria in tilt: ritardi e linee bloccate - Un drammatico evento ha scosso la stazione di Monza nel primo pomeriggio di sabato 6 dicembre, quando un uomo è deceduto dopo essere stato ... Come scrive msn.com

Uomo investito dal treno tra Monza e Lecco. Convogli bloccati - 20: il convoglio partito da Chiasso ha travolto un uomo sul binario. Segnala leccotoday.it

Uomo travolto e ucciso da un treno sulla linea Milano-Venezia: circolazione sospesa - Un uomo ha perso la vita sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Milano- fanpage.it scrive

Tragedia sui binari, travolto e ucciso un uomo di 60 anni: circolazione ferroviaria in tilt - Tragedia sui binari questa mattina, martedì 2 dicembre, alla stazione di San Vincenzo, in provincia di Livorno. Come scrive zoom24.it