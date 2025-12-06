Tragedia a Corleone | madre strangola la figlia disabile e poi si suicida

La 78enne, Lucia Pecoraro, ha strangolato con una corda la figlia, Giuseppina Milone, affetta da una forma di autismo. Vicinanza dal sindaco Il sindaco Walter Rà. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Tragedia a Corleone: madre strangola la figlia disabile e poi si suicida

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tragedia familiare a #Corleone: una mamma ha ucciso la figlia #disabile e poi si è tolta la vita. La donna, vedova, aveva perso il marito 8 mesi prima (infermiere dell'ospedale dei Bianchi) ed era rimasta da sola a prendersi cura della ragazza. - facebook.com Vai su Facebook

Uccide la figlia disabile, poi si impicca: dramma a Corleone Vai su X

Dramma a Corleone: madre uccide la figlia disabile e poi si toglie la vita - Questa mattina a Corleone, in provincia di Palermo, si è consumata una tragedia che ha scosso l’intera comunità. altarimini.it scrive

Corleone, madre uccide la figlia disabile e si suicida - In una casa del pieno centro del paese, una donna ha prima ucciso la figlia disabile e poi si è tolta la vita. Da tg.la7.it

Tragedia a Corleone, madre e figlia disabile trovate morte nella loro casa: indagano i carabinieri - Una donna di 77 anni e la figlia disabile di 48 sono state trovate morte questa mattina (sabato 6 dicembre) nella loro casa nel centro storico di Corleone. Da mondopalermo.it

Donna strangola e uccide la figlia disabile, poi si impicca: aveva perso il marito 8 mesi fa - Tragedia a Corleone, dove una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata. Riporta msn.com

Dramma familiare a Corleone, madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita - Dramma familiare in Sicilia: una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleone, nel centro storico in paese. fanpage.it scrive

Tragedia a Corleone, madre uccide figlia disabile e si toglie la vita - Il dramma è avvenuto in via Sgarlata nel centro storico in paese. Come scrive msn.com