Tragedia a Corleone madre e figlia disabile trovate morte nella loro casa | indagano i carabinieri

Una donna di 77 anni, Lucia Pecoraro, e la figlia disabile di 48, Giuseppina Milone, sono state trovate morte questa mattina (sabato 6 dicembre) nella loro casa nel centro storico di Corleone. A scoprire i loro corpi senza vita sono stati i vigili del fuoco, intervenuti dopo la segnalazione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Tragedia familiare a #Corleone: una mamma ha ucciso la figlia #disabile e poi si è tolta la vita. La donna, vedova, aveva perso il marito 8 mesi prima (infermiere dell'ospedale dei Bianchi) ed era rimasta da sola a prendersi cura della ragazza. - facebook.com Vai su Facebook

Dramma familiare a Corleone, madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita - Dramma familiare in Sicilia: una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleone, nel centro storico in paese. Segnala fanpage.it

Corleone, madre uccide la figlia disabile e si suicida - In una casa del pieno centro del paese, una donna ha prima ucciso la figlia disabile e poi si è tolta la vita. Scrive tg.la7.it

Tragedia a Corleone, madre e figlia disabile trovate morte nella loro casa: indagano i carabinieri - Una donna di 77 anni e la figlia disabile di 48 sono state trovate morte questa mattina (sabato 6 dicembre) nella loro casa nel centro storico di Corleone. Secondo mondopalermo.it

Tragedia a Corleone, madre uccide figlia disabile e si toglie la vita - Il dramma è avvenuto in via Sgarlata nel centro storico in paese. Lo riporta msn.com

Omicidio-suicidio a Corleone: madre uccide il figlio disabile e si toglie la vita, otto mesi fa era morto il marito - suicidio, madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita; indagini in corso ... Riporta lasicilia.it

Tragedia a Corleone, madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita - (Adnkronos) – Tragedia a Corleone, Palermo, dove una donna ha prima ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata. Scrive sassarinotizie.com