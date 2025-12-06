Tragedia a Corleone donna uccide la figlia disabile e si suicida Aveva perso il marito 8 mesi fa

Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleone. Il dramma familiare è avvenuto nel centro storico in paese. Sono intervenuti i carabinieri che conducono e indagini e i sanitari del 118. La donna, raccontano in paese, aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell’ospedale dei Bianchi. Un uomo che tanti ricordano ancora a Corleone per la sua bontà. La donna si. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia a Corleone, donna uccide la figlia disabile e si suicida. Aveva perso il marito 8 mesi fa

