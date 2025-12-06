Traffico tutti i giorni in via Vocca dove sono i vigili? | la denuncia di un lettore

“Ogni mattina è un casino in via Vocca, davanti alla scuola Medaglie d'Oro: mai un vigile o ausiliare per far defluire le auto velocemente”. A segnalarlo alla nostra redazione è uno degli automobilisti che quotidianamente percorre la strada del quartiere Carmine restando bloccato per molto tempo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

