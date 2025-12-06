Traffico Roma del 06-12-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo autunnale con un maggiore flusso di traffico a ridosso delle principali aree commerciali dell' hinterland al via da oggi il piano mobilità per il periodo natalizio piano che prevede il potenziamento Delle Corse della metropolitana e delle principali linee bus anche quest'anno sono attive e tre navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il centro la nuova linea free1 collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi mentre la nuova linea free 2 parte la Piazzale dei Partigiani ovverosia dalla stazione Ostiense raggiunge anch'essa Largo Chigi le 2 free saranno attive tutti i giorni con orario 921 la linea elettrica 100 collega invece via di Porta Pinciana Villa Borghese a Piazza Cavour in Prati quest'anno la linea 100 e sta servizio anche giorni festivi sarà attiva tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 20 è sempre oggi e scatta anche l'estensione orario della ZTL diurna del centro del Tridente Attiva ogni giorno della settimana festivi compresi dalle 6:30 fino alle 20 così sarà fino al 6 gennaio a Natale accesso libero Cambiamo argomento in arrivo la seconda domenica ecologica della stagione che il 7 dicembre vedrà il consueto stop del traffico privato all'interno della cosiddetta fascia verde le fasce di blocco saranno Come di consueto 2 dalle 7:30 alle 12:30 poi dalle 17 alle 20 lo slittamento dell'orario dello stop pomeridiano tiene conto dell' incontro Lazio Bologna in programma domani alle 18 allo stadio Olimpico previste Come di consueto diverse deroghe ad esempio per i veicoli benzina euro 6 B Fuel come indicato dal ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

