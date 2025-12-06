Traffico Roma del 06-12-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Nuovo appuntamento con le domeniche ecologiche la seconda della stagione 20252026 è in programma per domani con lo stop alla traffico privato nella fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20 previste deroghe alla divieto a partire dai veicoli al servizio delle persone con disabilità potranno poi circolare i veicoli ibridi ed elettrici quelli a GPL o a metano da 3 Poi le auto a benzina euro 6 e ancora i motorini con motore 4 tempi da due successivi le moto a 4 tempi Euro 3 e successive via libera anche ai veicoli dei servizi sharing https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-12-2025 ore 14:30

