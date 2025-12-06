Traffico Roma del 06-12-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità tre linee bus gratuite e senza mento di m m m b al sabato e nei festivi la ZTL estesa alle 20 prende il via oggi il piano della mobilità natalizia con interventi sulla trasporto pubblico e sulla viabilità esteso alle 20 l'ora della zona traffico limitato del centro da oggi al 24 dicembre e della ZTL Tridente fino al 6 gennaio oggi e domani poi più corse su 17 linee bus che raggiungono anche il centro e dal 8 dicembre torneranno i servizi tram Con l'eccezione della linea 14 Che lettera sul bus tra Largo Preneste Viale Togliatti infine il piano della mobilità natalizia prevede da oggi un abbonamento a tariffa agevolata per il trasporto pubblico valido al sabato nei festivi il 31 dicembre e il 5 gennaio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
