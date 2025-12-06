Traffico Roma del 06-12-2025 ore 08 | 30
Luceverde Roma ben trovati all'ascolto giornata caratterizzata da spostamenti a breve medio raggio tipici di questo periodo autunnale con un maggiore flusso di traffico a ridosso delle principali aree commerciali al via da oggi il piano mobilità per il periodo natalizio piano che prevede il potenziamento Delle Corse della metropolitana e delle principali linee bus anche quest'anno sono attive 37 gratuite per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il centro la nuova linea free1 collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi mentre la nuova linea free 2 parte da Piazzale dei Partigiani ovvero era la stazione Ostiense raggiunge anch'essa Largo Chigi le due linee free saranno attive tutti i giorni con orario 9 21 la Mini elettrica 100 con le gambe e via di Porta Pinciana quindi Villa Borghese Piazza Cavour in Prati quest'anno la linea 100 estende il servizio anche ai giorni festivi e sarà attiva tutti i giorni con orario 920 è sempre oggi scatta anche le sessione oraria della ZTL diurna del centro e del Tridente attive ogni giorno della settimana festivi compresi dalle 6:30 alle ore 20 fino al 6 gennaio Natale accesso libero dalle 17 alle ore 20 in programma a Piazza del Popolo la cerimonia conclusiva del passaggio sul territorio di Roma della fiamma olimpica di milanocortina2026 non si escludono ripercussioni nell'area circostante maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
