Traffico Lazio del 06-12-2025 ore 17 | 30
Luceverde Lazio volume di traffico non particolarmente elevati quelli registrati al momento sulla rete viaria laziale più intenso a ridosso delle principali aree commerciali le temperature su tutta la collezione dell'Appennino sono piuttosto rigide su molti percorsi Montani pedemontani soprattutto del Viterbese del Reatino e sui Monti ernici Simbruini non si esclude la possibilità di incontrare i tratti ghiacciati Cadine particolare sui viadotti qualche banco di nebbia nelle zone pedemontane al confine tra Lazio Abruzzo e nel basso Lazio Attenzione In tal caso sulla A1 Roma Napoli tra Cassino e Caianello dove ha visibilità piuttosto ridotta prorogati al 12 gennaio lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina inferiore Belmonte Castello deviazione possibili sulla strada provinciale 259 raccomandiamo tutte le attenzioni del caso è tutto per il momento Grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
Sull’A1 Milano-Napoli, dove il tratto tra Cassino e San Vittore del Lazio, in direzione Napoli, è stato chiuso a causa di due incidenti avvenuti quasi contemporaneamente. All’interno della tratta interdetta il traffico è completamente bloccato, con oltre 4 chilometri - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Lazio del 06-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati volume di traffico non particolarmente elevati quelli registrati al momento sulla rete viaria laziale e più intenso ... romadailynews.it scrive
Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma risolto l'incidente avvenuto ... Come scrive romadailynews.it
Domenica ecologica, domani 7 dicembre stop al traffico privato a Roma - Domenica ecologica domani, 7 dicembre, con il consueto stop del traffico privato nei confini della Fascia Verde). ansa.it scrive
Previsioni traffico ponte dell'Immacolata 2025: tutti i bollini del weekend - Ecco le previsioni relative alla viabilità sulle principali arterie italiane per il fine settimana dell'Immacolata con i diversi bollini nei tratti di competenza Anas e sull'A22 per le giornate di ven ... Segnala msn.com