Luceverde Lazio volume di traffico non particolarmente elevati quelli registrati al momento sulla rete viaria laziale più intenso a ridosso delle principali aree commerciali le temperature su tutta la collezione dell'Appennino sono piuttosto rigide su molti percorsi Montani pedemontani soprattutto del Viterbese del Reatino e sui Monti ernici Simbruini non si esclude la possibilità di incontrare i tratti ghiacciati Cadine particolare sui viadotti qualche banco di nebbia nelle zone pedemontane al confine tra Lazio Abruzzo e nel basso Lazio Attenzione In tal caso sulla A1 Roma Napoli tra Cassino e Caianello dove ha visibilità piuttosto ridotta prorogati al 12 gennaio lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina inferiore Belmonte Castello deviazione possibili sulla strada provinciale 259 raccomandiamo tutte le attenzioni del caso è tutto per il momento Grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI collaborazione con Roma Capitale

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 06-12-2025 ore 17:30