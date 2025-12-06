Traffico Lazio del 06-12-2025 ore 09 | 30
Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati volume di traffico non particolarmente elevati quelli registrati al momento sulla rete viaria laziale e più intenso a ridosso delle principali aree commerciali le temperature soprattutto In alcune zone dell'Appennino sono piuttosto rigide su molti percorsi Montani pedemontani soprattutto del Viterbese del Reatino e sui Monti ernici Simbruini non si esclude la possibilità di tratti ghiacciati nei particolari sui viadotti qualche banco di nebbia nelle zone pedemontane al confine tra Lazio Abruzzo e nel basso Lazio Attenzione In tal caso sulla A1 Roma Napoli tra Caianello dove la visibilità è piuttosto ridotta Roma sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti con possibili Code in carreggiata esterna tra le uscite Appia Tuscolana poi da segnalare nella capitale un incidente all'interno della galleria Giovanni XXIII in direzione di via della Pineta Sacchetti Ci sono quasi sulla tangenziale a partire da Corso Francia fino all'imbocco per la galleria prorogati alla gennaio lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazione possibili sulla strada provinciale 259 da come andiamo tutte le attenzioni del caso è tutto per il momento Grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
