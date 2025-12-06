Traffico di armi | maxi sequestro di pistole mitragliette e munizioni

Maxi sequestro di un ingente quantitativo di armi e munizioni. E’ il risultato dell’attività della squadra mobile casertana che riscontrato un traffico di armi sul territorio di confine, tra i comuni di Castel Volturno, Villa Literno e Giugliano in Campania. I successivi accertamenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

