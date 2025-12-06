Tra social intelligenza artificiale e diritto d’autore | i giornalisti si confrontano al Festival L’Occidente nel Labirinto

Un appuntamento pensato per riflettere sul ruolo dell’informazione in un mondo attraversato da crisi, trasformazioni tecnologiche e nuove responsabilità etiche. Il Festival L’Occidente nel Labirinto, promosso dal circolo Acli Lamberto Valli di Forlì e dedicato quest’anno al rapporto tra Civitas e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Nelle ultime settimane i social network si sono riempiti di vari video creati con l’intelligenza artificiale di presunte innovazioni tecnologiche e futuristiche - facebook.com Vai su Facebook

Diritto d’autore e AI, perché Mediaset trascina Perplexity in tribunale - È di Mediaset la prima azione legale in Italia contro l'uso non autorizzato di contenuti audiovisivi per l'addestramento dell'AI. Da key4biz.it

Diritto, tecnologia ed etica: a Roma la seconda edizione di TEDxLinkCampusUniversity - Rischi, opportunità e responsabilità dell’intelligenza artificiale nella società digitale ... Riporta italiaoggi.it

Social network, linciaggio digitale e responsabilità (vera) - Un caso social evidenzia dinamiche sistemiche di responsabilità, reputazione online e ruolo delle piattaforme nel diritto dell’informazione. Secondo diritto.it

L’intelligenza artificiale nell’intrattenimento online tra innovazione e conflitto culturale - L’Italia si è dotata della sua prima normativa organica sull’intelligenza artificiale, pensata per integrare l’AI Act europeo e creare un ecosistema di fiducia. Riporta agimeg.it

Cristiano Ronaldo investe nell’intelligenza artificiale: entra nel capitale di Perplexity (a cui ha fatto causa Mediaset) - Il fuoriclasse portoghese investe in Perplexity, motore di ricerca di intelligenza artificiale rivale di ChatGPT. Riporta msn.com

Meta pagherà diversi editori di giornali per usare i loro articoli con i suoi sistemi di intelligenza artificiale - Meta, l’azienda che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp, ha detto di essersi accordata con alcuni editori di giornali americani e con il quotidiano francese Le Monde per acquistare il diritto a us ... Riporta ilpost.it