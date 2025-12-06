Tra mercatini magie e le letterine dei bambini si rinnova l' appuntamento con Aspettando il Natale a Civitaquana

Si accendono le feste natalizie anche a Civitaquana con la quinta edizione di “Aspettando il Natale”, l’evento organizzato dalla pro loco con il patrocino del Comune. Appuntamento domenica 7 dicembre in piazza Umberto I con tanti eventi pensati per grandi e piccini tra tradizione, artigianato e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

