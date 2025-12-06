Toto assessore spicca Galeazzi Incontro con il primo cittadino | Interessante Sarei onorato
Sul toto assessore i giochi sono aperti. Il sindaco Andrea Biancani ha ascoltato tutti, M5S e Pd, in primis, ma ancora sul rimpasto di giunta non ha deciso nulla. Se Francesca Frenquellucci, nel frattempo, è tornata al proprio lavoro da fiorista – prestando aiuto nel negozio della sorella – all’attivista Mattia Galeazzi – proposta dei pentastellati per conservare la coerenza del campo largo – cominciano a fischiare le orecchie. Il diretto interessato ha avuto un incontro, vis a vis, con il sindaco lunedì mattina. Si dice che siano state due ore intense di confronto. Caratterialmente si sono trovati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
