Toscana tornano gli Happy Pets Days per donare cibo e giochi a canili e gattili

Firenze, 6 dicembre 2025 – Anche la Toscana partecipa agli “ Happy Pets Days ”, l’ iniziativa solidale di Obi dedicata alla raccolta di cibo, accessori e giochi che andranno a favore degli animali meno fortunati, che sono ospiti di rifugi, canili e gattili del territorio. Si tratta di un doppio appuntamento solidale: l’iniziativa benefica si tiene infatti sia sabato 6 dicembre che domenica 7 dicembre. Ansa Per quanti desiderano contribuire concretamente all’iniziativa, non deve fare altro che recarsi nei punti vendita Obi di Arezzo, Livorno, Montecatini, Navacchio e Sesto Fiorentino. Si tratta di una due giorni che vede la collaborazione delle associazioni locali impegnate ogni giorno per il benessere degli animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, tornano gli Happy Pets Days per donare cibo e giochi a canili e gattili

