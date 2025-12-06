Toscana | Raccolta rifiuti 2024 la differenziata sale al 68,28% | Livorno in ripresa è la seconda provincia per incremento annuo +2,6%

Livornotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora lontani dall'obiettivo 75%, da raggiungere nel 2028, ma vicini al 70% e in costante crescita. Sono i dati relativi alla raccolta differenziata in Toscana che, nel 2024, è aumentata dell'1,6% rispetto all'anno precedente, attestandosi al 68,28% complessivo, con incrementi sostanziali da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

toscana raccolta rifiuti 2024Cresce la raccolta differenziata: nel 2024 la Toscana supera il 68%. Nella Piana solo Lastra a Signa oltre l’80% - Continua a crescere la raccolta differenziata in Toscana: nel 2024 è aumentata dell’1,6% rispetto all’anno precedente superando il 68% (68,28). Secondo piananotizie.it

toscana raccolta rifiuti 2024Cresce la raccolta differenziata: nel 2024 la Toscana supera il 68% - Arezzo, 5 dicembre 2025 – Continua a crescere la raccolta differenziata i n Toscana: nel 2024 è aumentata dell’1,6% rispetto all’anno precedente superando il 68% (68,28). Lo riporta lanazione.it

toscana raccolta rifiuti 2024Sempre meglio la raccolta differenziata: nel 2024 la Toscana supera il 68% - Per l'assessore Barontini i risultati sono incoraggianti: si prosegue la rotta di avvicinamento verso l’obiettivo del 75% fissato per il 2028 ... Scrive intoscana.it

toscana raccolta rifiuti 2024Ecco i Comuni più ricicloni della Toscana - TOSCANA: Larciano, Capannori e Montelupo Fiorentino i comuni più virtuosi. Riporta toscanamedianews.it

Differenziata in crescita in Toscana: nel 2024 supera il 68% - Continua a crescere la raccolta differenziata in Toscana: nel 2024 è aumentata dell’1,6% rispetto all’anno precedente superando il 68% (68,28). gonews.it scrive

toscana raccolta rifiuti 2024Lucca guida la Toscana nella raccolta differenziata: la provincia è prima con il 77,7 per cento - Tutti i dati regionali presentati al forum dell'economia circolare di Legambiente ... Secondo luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: Toscana Raccolta Rifiuti 2024