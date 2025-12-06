Toscana | Raccolta rifiuti 2024 la differenziata sale al 68,28% | Livorno in ripresa è la seconda provincia per incremento annuo +2,6%
Ancora lontani dall'obiettivo 75%, da raggiungere nel 2028, ma vicini al 70% e in costante crescita. Sono i dati relativi alla raccolta differenziata in Toscana che, nel 2024, è aumentata dell'1,6% rispetto all'anno precedente, attestandosi al 68,28% complessivo, con incrementi sostanziali da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Larciano, Capannori e Montelupo Fiorentino i comuni più virtuosi.
Lucca guida la Toscana nella raccolta differenziata: la provincia è prima con il 77,7 per cento