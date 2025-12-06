Toscana | aperta caccia alla pavoncella Animalisti | Inviata diffida la Regione cede a pressioni delle lobby

Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu e Wwf Italia hanno inviato una diffida formale alla Regione Toscana per la decisione di autorizzare la caccia alla pavoncella, specie in declino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Toscana: aperta caccia alla pavoncella. Animalisti: “Inviata diffida, la Regione cede a pressioni delle lobby”

Approfondisci con queste news

Lettera aperta rivolta agli associati da parte del presidente di FIAIP Toscana Simone Beni in vista dell'ormai prossimo rinnovo del direttivo regionale e a conclusione dei due mandati consecutivi che lo hanno visto in carica alla guida del collegio toscano: " - facebook.com Vai su Facebook

Caccia: associazioni ambientaliste diffidano Regione Toscana - ENPA, LAC, LAV, Legambiente, Lipu e WWF Italia hanno inviato una diffida formale alla Regione Toscana per la decisione di autorizzare la caccia alla pavoncella, ... Segnala controradio.it

Caccia in Toscana, pubblicato sul BURT il piano di gestione della pavoncella - Marco Efisio Pisanu, presidente di CPT Sardegna (Caccia Pesca e Tradizioni), ha risposto alle proposte dell'ENPA in merito all'attività venatoria: "È utile ricordare un fatto spesso ignorato nel ... Scrive cacciapassione.com

Anche in Padule riapre la caccia alla Pavoncella. Il Wwf: "Grave errore" - Parte da qui la preoccupazione espressa dal delegato Wwf Guido Scoccianti nei confronti dell’esemplare che popola anche il Padule di Fucecchio, in merito all’apertura della ... lanazione.it scrive

Apertura caccia in Toscana domenica 21 settembre. Le regole, le specie e le novità della stagione 2025/26 - Firenze, 19 settembre 2025 – Dopo le giornate di preapertura del 1 e 7 settembre dedicate al prelievo in deroga di alcune specie come Storno, Piccione e Tortora dal collare, si apre ufficialmente la ... Riporta lanazione.it