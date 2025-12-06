Torre di Londra imbrattata con cibo la teca contenente la Corona Imperiale | 4 arresti
(Adnkronos) – Quattro persone sono state arrestate questa mattina nella capitale britannica dopo aver imbrattato con cibo la teca contenente la Corona Imperiale, uno dei Gioielli della Corona custoditi nella Torre di Londra. La polizia è stata chiamata intorno alle 11, e ha fermato quattro persone con l'accusa di danneggiamento. La Jewel House della Torre .
