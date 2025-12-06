Tornano in una chiesa del Varesotto due dipinti rubati | l' inchiesta è della Procura di Salerno
Stasera, nella chiesa di Sant'Ambrogio di Morosolo - Casciago, in provincia di Varese, verranno restituiti dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli due dipinti, olio su tela, raffiguranti "Sant'Ambrogio che appare nella battaglia di Parabiago" e "Sant'Ambrogio che fugge da.
Morosolo ritrova due dei dipinti rubati nel 2000: tornano alla comunità durante il concerto di Sant'Ambrogio - Le tele del XVII secolo riaffiorano dopo 24 anni grazie ai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli
A Morosolo al Concerto di Natale tornano a casa due opere rubate nel 2000 - Nella chiesa di Morosolo una serata di musica e bellezza per celebrare la ritrovata memoria storica: tornano due dipinti trafugati nel 2000